В Азербайджане произошло землетрясение

В Хачмазском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,1.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 05:58 по местному времени, очаг залегал на глубине 45 км.

Землетрясение не ощущалось.