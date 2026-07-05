https://news.day.az/society/1846043.html В Азербайджане произошло землетрясение В Хачмазском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,1. Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА. Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 05:58 по местному времени, очаг залегал на глубине 45 км. Землетрясение не ощущалось.
В Азербайджане произошло землетрясение
В Хачмазском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 3,1.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 05:58 по местному времени, очаг залегал на глубине 45 км.
Землетрясение не ощущалось.
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