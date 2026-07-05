Стартуют вступительный экзамен в вузы по II и III группам

Сегодня в 10:00 Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведёт вступительные экзамены в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей.

Как передает Day.Az, экзамены стартуют в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Уджаре, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

В 09:45 пропускной режим завершится, и участники, пришедшие после этого времени, в здание экзамена допущены не будут.

В городах и районах, где проводится экзамен, в общей сложности выделены 172 экзаменационных здания и 3074 экзаменационных зала. К управлению экзаменами привлечены 172 общих руководителя экзамена, 491 руководитель экзамена, 3808 наблюдателей, 554 сотрудника пропускного режима и 172 представителя здания.

В экзамене по II группе специальностей предусмотрено участие 18 908 абитуриентов, по III группе специальностей - 22 714 человек. В целом ожидается участие 41 622 абитуриентов.