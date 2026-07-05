Нетаньяху заявил о единой судьбе США и Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в поздравительном послании по случаю 250-летия независимости США назвал американского президента Дональда Трампа и весь американский народ "дорогими друзьями", выразил уверенность в том, что у его страны "одна судьба" с Соединенными Штатами, и заявил о намерении вместе "защищать свободу" в мире.

"Пусть мы и живем на разных континентах, между нами существует крепкая связь, потому что у нас одна судьба. Мы знаем, что свобода никогда не дается даром. Ее нужно постоянно покупать, ее нужно постоянно защищать. Америка была величайшей силой свободы, которую знал современный мир. Израиль гордится тем, что стоит на ее стороне, Израиль гордится тем, что стоит на одной стороне вместе со всеми вами, потому что наш союз построен не только на общих интересах, но и на общих ценностях", - сказал Нетаньяху в видеообращении, которое разместил в X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его мнению, "сегодня эти ценности подвергаются нападкам". "Тираны, с которыми мы сталкиваемся, скандируют: "Смерть Америке, смерть Израилю". Они думают, что свобода слаба, они думают, что демократия слаба. Они ошибаются насчет наших двух демократий, потому что когда Америка и Израиль держатся вместе, свобода становится сильнее. Вместе мы защищаем свободу, вместе мы защищаем нашу общую цивилизацию, вместе, с божьей помощью, [мы добьемся того, что] свобода восторжествует над тиранией", - утверждал израильский премьер.