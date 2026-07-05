Орбан обвинил Мадьяра в авторитаризме

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил нынешнего главу правительства Петера Мадьяра в стремлении к авторитарной власти.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, поводом для этого послужило внесение новым правительством в парламент проекта поправки к основному закону, предусматривающей, в частности, отстранение от должности президента страны Тамаша Шуйока.

За главу государства вступились Орбан, его партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и экс-президент Янош Адер, заявившие, что действия Мадьяра являются антиконституционными, политически мотивированными и направленными на уничтожение оппозиции.

"Все видели, что произошло дальше. Агрессия, угрозы, запугивание. Прямой путь к авторитаризму. Именно на этом держится правительство партии "Тиса". Не позволим этому случиться", - написал Орбан в Facebook.

Возглавляемая Орбаном партия ФИДЕС перешла в оппозицию, потерпев 12 апреля поражение на парламентских выборах от партии "Тиса" под руководством Мадьяра. Победители, получившие в парламенте более двух третей голосов, могут теперь принимать любые законы и намерены внести существенные изменения в действующую конституцию, а затем в течение года разработать новую.

Поправки в основной закон, предложенные 4 июля на рассмотрение депутатов, предусматривают, в частности, отстранение от должности президента Шуйока. После победы на выборах Мадьяр начал добиваться его отставки, утверждая, что тот является ставленником Орбана и потворствовал злоупотреблениям прежнего правительства. Шуйок отказался покидать свой пост и обратился к Венецианской комиссии - консультативному органу при Совете Европы - с просьбой дать свое заключение по поводу этого конфликта с точки зрения конституционного права и европейских норм демократии.