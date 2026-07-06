https://news.day.az/world/1846118.html Рекордные ливни затопили китайский город - ВИДЕО Рекордные ливни затопили город Фушунь в китайской провинции Ляонин. Как передает Day.Az, за шесть часов выпало 310 миллиметров дождя, что стало новым местным рекордом региона. Кадры распространились в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Рекордные ливни затопили китайский город - ВИДЕО
Рекордные ливни затопили город Фушунь в китайской провинции Ляонин.
Как передает Day.Az, за шесть часов выпало 310 миллиметров дождя, что стало новым местным рекордом региона.
Кадры распространились в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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