Рекордные ливни затопили китайский город

Рекордные ливни затопили город Фушунь в китайской провинции Ляонин.

Как передает Day.Az, за шесть часов выпало 310 миллиметров дождя, что стало новым местным рекордом региона.

Кадры распространились в социальных сетях. 

Представляем вашему вниманию данное видео: