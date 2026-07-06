США почти полностью вывели войска из Эстонии

Американские войска в значительной степени покинули Эстонию после того, как Пентагон приостановил отправку новых подразделений в Европу и начал пересмотр глобального размещения сил.

Как передает Day.Az со ссылкой на ERR, cогласно действующему договору о военном сотрудничестве между Эстонией и США, на территории страны должен находиться американский контингент численностью от 500 до 700 военнослужащих. Однако, по данным "Актуальной камеры", сейчас в стране осталась лишь небольшая часть персонала - в основном обслуживающие подразделения.

Глава комиссии Рийгикогу по гособороне Калев Стойческу из партии Eesti 200 заявил, что речь идет о временной приостановке ротации и более широком пересмотре присутствия США в Европе.

"Они начали ротацию, но ее реализация приостановлена до окончательного решения по присутствию вооруженных сил США в Европе. Это решение может быть принято в течение шести месяцев", - отметил он.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Партия реформ) подтвердил, что текущая ситуация связана с плановой летней ротацией, однако точные сроки возвращения новых подразделений пока неизвестны.

"Американцы традиционно проводят ротацию летом. Сейчас идет этот процесс, но из-за пересмотра структуры сил мы пока не знаем, сколько военнослужащих и какие подразделения прибудут", - заявил он.

По оценкам эстонских политиков, Вашингтон стремится перераспределить ответственность за безопасность в рамках НАТО, увеличивая роль европейских стран в обороне региона. При этом военные контингенты Великобритании и Франции продолжают оставаться в Эстонии и сохраняют плановую ротацию.