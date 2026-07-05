На американские территории надвигается супертайфун

На американские территории в Тихом океане надвигается супертайфун "Бави".

Как передает Day.Az со ссылкой на BBC, на Гуаме и Северных Марианских островах начались сильные дожди и штормовой ветер в преддверии удара супертайфуна "Бави", который, по прогнозам синоптиков, достигнет региона утром 7 июля.

Ураган пятой категории сопровождается ветром скоростью до 280 км/ч с порывами до 333 км/ч.

Власти предупредили о риске катастрофических разрушений, масштабных наводнений и волн высотой до 10,7 м. На островах открыты убежища, подготовлены запасы воды, продовольствия и генераторы, а жители активно укрепляют дома и запасаются всем необходимым. Часть авиарейсов уже отменена.

По оценкам метеорологов, в случае прямого удара по острову Рота значительная часть его территории может стать непригодной для проживания на несколько недель или дольше