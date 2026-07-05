https://news.day.az/politics/1846086.html Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО Министерство обороны Азербайджана в воскресенье представило обзор событий прошлой недели в виде информационного видеоролика, передает Day.Az. Представляем данный видеоролик:
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор - ВИДЕО
Министерство обороны Азербайджана в воскресенье представило обзор событий прошлой недели в виде информационного видеоролика, передает Day.Az.
Представляем данный видеоролик:
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