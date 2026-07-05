В Тегеране миллионы людей простились с Хаменеи

В Тегеране прошла масштабная церемония прощания с бывшим Верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, миллионы жителей страны собрались в главной мечети столицы для участия в траурной молитве.

С раннего утра верующие прибывали в религиозный комплекс Мосалла имама Хомейни с портретами Хаменеи. Перед гробами бывшего лидера Ирана и членов его семьи была совершена коллективная молитва.

Траурную церемонию в прямом эфире транслировало государственное телевидение Ирана.