https://news.day.az/world/1846077.html В Тегеране миллионы людей простились с Хаменеи - ВИДЕО В Тегеране прошла масштабная церемония прощания с бывшим Верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, миллионы жителей страны собрались в главной мечети столицы для участия в траурной молитве. С раннего утра верующие прибывали в религиозный комплекс Мосалла имама Хомейни с портретами Хаменеи.
В Тегеране миллионы людей простились с Хаменеи - ВИДЕО
В Тегеране прошла масштабная церемония прощания с бывшим Верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, миллионы жителей страны собрались в главной мечети столицы для участия в траурной молитве.
С раннего утра верующие прибывали в религиозный комплекс Мосалла имама Хомейни с портретами Хаменеи. Перед гробами бывшего лидера Ирана и членов его семьи была совершена коллективная молитва.
Траурную церемонию в прямом эфире транслировало государственное телевидение Ирана.
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