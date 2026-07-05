ГЭЦ провел вступительные экзамены по II и III группам

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел вступительные экзамены в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ГЭЦ Азербайджана.

Экзамены были организованы в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахе, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Уджаре, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

По предварительным данным, 11 человек были отстранены от экзамена за использование мобильных телефонов. В связи с допущенными нарушениями будет проведено расследование.

В экзамене предполагалось участие 41 622 абитуриентов.

На YouTube-канале ГЭЦ сегодня в 15:00 будет проведена прямая трансляция, в ходе которой сотрудники Центра и эксперты дадут подробные разъяснения относительно тестовых заданий и представят правильные ответы.

Обработка экзаменационных протоколов и материалов начнется 6 июля, результаты планируется объявить через две недели.