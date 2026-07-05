https://news.day.az/society/1846052.html В Баку столкнулись два автомобиля - ВИДЕО В поселке Йени Гюнашли Сураханского района города Баку произошло ДТП. Как передает Day.Az, кадры аварии были распространены в социальных сетях. Согласно кадрам, столкнулись автомобили марки GMC и Mercedes. О других подробностях не сообщается.
В поселке Йени Гюнашли Сураханского района города Баку произошло ДТП.
В Баку столкнулись два автомобиля - ВИДЕО
В поселке Йени Гюнашли Сураханского района города Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az, кадры аварии были распространены в социальных сетях.
Согласно кадрам, столкнулись автомобили марки GMC и Mercedes.
О других подробностях не сообщается.
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