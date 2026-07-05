В Баку столкнулись два автомобиля

В поселке Йени Гюнашли Сураханского района города Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az, кадры аварии были распространены в социальных сетях.

Согласно кадрам, столкнулись автомобили марки GMC и Mercedes.

О других подробностях не сообщается.