Fujifilm выпустит новые одноразовые фотоаппараты

Компания Fujifilm представила две новые модели одноразовых пленочных фотоаппаратов QuickSnap на фоне растущей популярности такой техники среди представителей поколения Z.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Verge. Продажи новинок должны стартовать этой осенью.

Одной из моделей стал QuickSnap Black and White стоимостью $23. Фотоаппарат оснащен черно-белой пленкой, которая, по заявлению компании, позволяет получать снимки с насыщенными контрастами, выразительными полутонами и характерной зернистостью. При этом пленку можно проявлять в обычных лабораториях, работающих с цветной пленкой, без необходимости искать специализированные сервисы.

Второй новинкой стал защищенный QuickSnap Active стоимостью $25, предназначенный для съемки в сложных условиях. Камера выдерживает погружение на глубину до 10 метров, а увеличенные рычаг спуска затвора и колесо перемотки пленки упрощают использование устройства под водой. В Fujifilm отметили, что новая модель заменит выпускавшийся до этого водонепроницаемый QuickSnap.