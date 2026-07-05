ОПЕК+ обсудит объемы добычи нефти на август

"Семерка" ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) в воскресенье проведет ежемесячную онлайн-встречу, на которой примет решение об уровне добычи нефти в августе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, изначально добровольные ограничения на добычу действовали в рамках "восьмерки" ОПЕК+, куда входили Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт. С начала 2024 года эти страны суммарно сокращали добычу на 2,2 млн баррелей в сутки.

С апреля 2025 года участники соглашения начали постепенно возвращать на рынок ранее сокращенные объемы. В сентябре 2025 года "восьмерка" полностью завершила отмену добровольных ограничений на 2,2 млн баррелей в сутки - на год раньше первоначального графика. Затем, с октября 2025 года, страны приступили к поэтапному отказу еще от одного пакета добровольных сокращений - на 1,65 млн баррелей в сутки.

После выхода ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая 2026 года встречи проходят в формате "семерки". Как ранее сообщал ТАСС партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин, страны уже вернули на рынок примерно две трети объема сокращений в рамках соглашения на 1,65 млн баррелей в сутки.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что "семерка" ОПЕК+, вероятно, согласует увеличение добычи нефти в августе на 188 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июлем.

Начало встречи запланировано на 14:00 по Баку.