https://news.day.az/world/1846038.html Трамп дал американцам обещание Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе речи в честь Дня независимости США пообещал американским гражданам отстаивать право на ношение оружия. "Право обладать оружием и носить его. Мы защищали это право очень аккуратно", - сказал американский президент, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Трамп дал американцам обещание
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе речи в честь Дня независимости США пообещал американским гражданам отстаивать право на ношение оружия.
"Право обладать оружием и носить его. Мы защищали это право очень аккуратно", - сказал американский президент, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Он отметил, что сохранение этого права входит в число его приоритетов.
Трамп также заявил о "возвращении американской мечты", назвав ее очень сильной и прекрасной. Он выразил уверенность, что Соединенные Штаты "никогда не прекратят расширять свои амбиции".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре