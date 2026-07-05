Трамп дал американцам обещание

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе речи в честь Дня независимости США пообещал американским гражданам отстаивать право на ношение оружия.

"Право обладать оружием и носить его. Мы защищали это право очень аккуратно", - сказал американский президент, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он отметил, что сохранение этого права входит в число его приоритетов.

Трамп также заявил о "возвращении американской мечты", назвав ее очень сильной и прекрасной. Он выразил уверенность, что Соединенные Штаты "никогда не прекратят расширять свои амбиции".