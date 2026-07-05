Не покупайте эти автомобили

У автомобилей, ввезенных из Америки, удаляют VIN-код.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, в последние годы автомобили, импортируемые с аукционов США, получили широкое распространение на азербайджанском рынке. Однако специалисты отмечают, что перед выставлением некоторых автомобилей на продажу в их VIN-коды вносятся изменения либо соответствующие данные удаляются. В результате становится сложно установить реальную историю автомобиля.

По словам автомеханика Рената Сулейманова, в некоторых случаях с помощью специальных программ и международных баз данных удается восстановить прежнюю историю автомобиля. При проверке выявляется разница в десятки тысяч километров между показателем пробега в США и показателем, указанным в Азербайджане. Кроме того, устанавливаются случаи, когда автомобили, побывавшие в тяжелых ДТП, ремонтируют и выставляют на продажу без предоставления какой-либо информации об этом.

Специалисты рекомендуют покупателям перед приобретением автомобиля проверять VIN-код в международных базах, проводить техническую экспертизу и требовать документы, подтверждающие историю машины. Скрытый пробег или аварийное прошлое впоследствии могут привести как к дополнительным финансовым расходам, так и к рискам для безопасности дорожного движения.