https://news.day.az/sport/1846035.html ЧМ-2026: Франция обыграла Парагвай и вышла в четвертьфинал - ВИДЕО Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Парагвая и Франции. Команды играли на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступил Ильгиз Танташев (Узбекистан).
ЧМ-2026: Франция обыграла Парагвай и вышла в четвертьфинал - ВИДЕО
Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Парагвая и Франции. Команды играли на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступил Ильгиз Танташев (Узбекистан).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, победу со счетом 1:0 одержали игроки европейской сборной.
Единственный мяч в игре был забит на 70-й минуте. Нападающий Килиан Мбаппе вывел сборную Франции вперед, реализовав пенальти.
В 1/4 финала подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Марокко, которая стала первым четвертьфиналистом, одолев Канаду (3:0).
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