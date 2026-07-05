ЧМ-2026: Франция обыграла Парагвай и вышла в четвертьфинал

Завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Парагвая и Франции. Команды играли на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" (Филадельфия, Пенсильвания, США). В качестве главного арбитра выступил Ильгиз Танташев (Узбекистан).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, победу со счетом 1:0 одержали игроки европейской сборной.

Единственный мяч в игре был забит на 70-й минуте. Нападающий Килиан Мбаппе вывел сборную Франции вперед, реализовав пенальти.

В 1/4 финала подопечные Дидье Дешама сыграют со сборной Марокко, которая стала первым четвертьфиналистом, одолев Канаду (3:0).