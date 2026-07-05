Обнародован объем операций по MasterCard в Азербайджане

По состоянию на конец мая текущего года через карты MasterCard, выпущенные резидентными финансовыми институтами Азербайджана (включая платежные карты статистических единиц), было проведено 78,825 миллиона операций на общую сумму 4,492 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статистическом бюллетене, опубликованном Центральным банком Азербайджана (ЦБА).

Кроме того, данные ЦБА показывают, что по сравнению с маем прошлого года, количество операций выросло на 1,479 миллиона (1,9%), тогда как их объем уменьшился на 488 миллионов манатов (9,8%).

Отметим, что согласно данным банка, по состоянию на конец мая, количество платежных карт, находящихся в обращении через банковскую систему и ООО "Азерпочт", увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 309 тысяч и достигло 22 миллионов 827 тысяч карт.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 12%. При этом количество дебетовых карт увеличилось на 13%, тогда как число кредитных карт сократилось на 3%. Рост количества платежных карт оказал положительное влияние на объем безналичных расчетов. Так, с начала года объем внутренних безналичных операций увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщает банк.

В настоящее время в Азербайджане продолжается поэтапное внедрение системы QR-платежей на базе единого стандарта AZQR. Как сообщили в эксклюзивном интервью Trend в ЦБА, банки уже завершили техническую интеграцию с системой, а функционал постепенно внедряется в POS-терминалах и мобильных банковских приложениях.

"Следующим этапом развития может стать запуск трансграничных QR-платежей. Для этого рассматривается возможность взаимной интеграции азербайджанской Системы мгновенных платежей с аналогичными системами других стран. В настоящее время регулятор изучает международный опыт реализации таких решений. Приоритетом остается расширение использования QR-платежей в повседневных розничных расчетах, совершенствование пользовательского опыта и обеспечение полной совместимости банков-участников экосистемы", - отмечает банк.