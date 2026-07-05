Китай бьет по оплоту немецкой промышленности

Средние узкоспециализированные предприятия, составляющие основу немецкой промышленности, теряют свои позиции из-за конкуренции с Китаем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что китайские производители сокращают разрыв в качестве и предлагают цены вдвое ниже, чем у европейских конкурентов. При этом многие компании ФРГ простаивают, сокращают рабочие места и переносят производство за границу, в том числе в Китай, чтобы снизить затраты. Впервые за десятилетия Германия импортирует из Китая больше высокотехнологичной продукции, чем экспортирует туда, пишет WSJ.

Согласно майскому отчету консалтинговой компании EY, на который ссылается издание, немецкая промышленность теряет более 10 тыс. рабочих мест каждый месяц. Промышленное производство сократилось примерно на 10% в период с февраля 2022 года по начало 2026 года, при этом в энергоемких секторах падение составило более 15%.

Как отмечается в материале, правительство КНР целенаправленно развивало свои предприятия в рамках государственной инициативы "10 тыс. маленьких гигантов" для того, чтобы заменить немецких "скрытых чемпионов". Кризис также усугубляется высокими ценами на энергоносители и слабым спросом в Европе. ЕС, свою очередь, обсуждает меры защиты торговли, однако они будут реализованы лишь через год или позднее.