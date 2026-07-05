https://news.day.az/society/1846048.html В AZAL сообщили о возможных задержках и переносах рейсов между Баку и Нахчываном На ряде рейсов авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), запланированных на 5 июля 2026 года по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, ожидаются задержки или переносы из-за нестабильных погодных условий в Нахчыване. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе AZAL.
В AZAL сообщили о возможных задержках и переносах рейсов между Баку и Нахчываном
На ряде рейсов авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), запланированных на 5 июля 2026 года по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, ожидаются задержки или переносы из-за нестабильных погодных условий в Нахчыване.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе AZAL.
"Пассажиры будут своевременно проинформированы обо всех возможных изменениях.
Отметим, что национальный авиаперевозчик Азербайджана принимает все решения исключительно в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, действуя в соответствии с международными стандартами авиационной безопасности", - говорится в сообщении.
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