В AZAL сообщили о возможных задержках и переносах рейсов между Баку и Нахчываном

На ряде рейсов авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), запланированных на 5 июля 2026 года по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, ожидаются задержки или переносы из-за нестабильных погодных условий в Нахчыване.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе AZAL.

"Пассажиры будут своевременно проинформированы обо всех возможных изменениях.

Отметим, что национальный авиаперевозчик Азербайджана принимает все решения исключительно в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, действуя в соответствии с международными стандартами авиационной безопасности", - говорится в сообщении.