Завтра в Баку ожидается ветреная погода

Обнародован прогноз погоды на 6 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-23° тепла, днем - 29-34° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 70-75%, днем - 55-65%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, местами интенсивные, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных территориях туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем - 30-35° тепла, в горах ночью - 11-16° тепла, днем - 18-23° тепла, в некоторых местах 25-28° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az