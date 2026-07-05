Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) намерен вернуться на рынок облигаций Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend президент ЧБТР Серхат Кёксал.

Президент ЧБТР отметил, что выпуск инструментов в национальных валютах стран-участниц является стратегическим приоритетом для Банка.

"Это одновременно способствует достижению трех целей: развитию внутренних рынков капитала, созданию естественных механизмов хеджирования при кредитовании в национальной валюте и подтверждению нашей приверженности экономике стран-участниц как регионального института. Наши предыдущие сделки, номинированные в манатах, позволили ЧБТР стать одним из немногих наднациональных эмитентов, присутствующих на азербайджанском рынке, и этот опыт оказался весьма успешным как с точки зрения интереса инвесторов, так и реализации самих размещений. Возвращение на этот рынок остается в числе наших твердых приоритетов. Мы очень активно работаем на рынках финансирования в национальных валютах по всему региону. Азербайджан является одним из рынков, где мы наиболее активно ведем диалог с потенциальными организаторами размещений и инвесторами, и, учитывая наше присутствие в стране, существуют очевидные стратегические основания для возвращения", - сказал он.

Кёксал отметил, что конкретные сроки, как и всегда, будут зависеть от сочетания рыночной конъюнктуры, экономики своп-операций и интереса инвесторов.

"Однако макроэкономический фон остается благоприятным: в 2025 году реальный рост ВВП Азербайджана составил 7,5 процента, страна сохраняет профицит бюджета, а уровень государственного долга находится чуть ниже 28 процентов ВВП. Суверенный рейтинг Азербайджана - Baa3 с позитивным прогнозом от Moody's. Именно в такой среде выпуск облигаций международными банками развития в национальной валюте может рассчитывать на высокий внутренний спрос, и мы рассчитываем развить наше прежнее присутствие на рынке маната", - пояснил он.

Напомним, что в августе 2019 года ЧБТР успешно разместил на Бакинской фондовой бирже двухлетние облигации на сумму 10 млн манатов. Эта сделка стала знаковой, поскольку это был первый в истории выпуск облигаций в азербайджанских манатах международным финансовым институтом в стране.