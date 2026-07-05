Привычку заряжать смартфоны ночью оценили

Пользователям необязательно оставлять смартфоны в сети на ночь, так как их можно быстро зарядить утром.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание CNet.

Журналисты портала оценили привычку владельцев смартфонов оставлять свои устройства заряжаться на ночь. Специалисты протестировали более ста смартфонов и выяснили, что ночная зарядка не имеет смысла, так как почти все современные гаджеты можно быстро подзарядить с утра или в течение дня.

Авторы собрали данные о 115 смартфонах. Они провели с каждым аппаратом 30-минутный тест, используя комплектную зарядку. "Мы обнаружили, что девайсы, выпущенные за последний год, заряжаются быстрее, чем телефоны, выпущенные два или три года назад", - заметили журналисты.

Смартфоны Samsung Galaxy S25 Ultra и S26 Ultra за полчаса заряжаются на 74 и 76 процентов соответственно. Samsung Galaxy S25 FE - 69 процентов, iPhone 16 Pro и 17 Pro - 57 и 74 процента соответственно, Google Pixel 9A и 10A - 46 и 57 процентов соответственно. "Но если вы считаете, что удобнее заряжать телефон в течение ночи, мы не собираемся вас отговаривать", - заключили авторы.