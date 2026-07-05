В Федерации Азербайджана раскрыли, где будет тренироваться Плющенко

Спортивный директор Федерации зимних видов спорта Азербайджана Игорь Луканин рассказал, где будет тренироваться юный фигурист Александр Плющенко после перехода в сборную Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Odds.ru, 13-летний спортсмен продолжит подготовку в Москве, в академии своего отца - двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

"У нас полное доверие к Евгению. Он сам тренер и очень хороший спортсмен. У него достаточно сильная школа в Москве, и мы надеемся, что Саша будет тренироваться так же, как и раньше. Рассчитываем, что это принесет результат", - заявил Луканин.

Ранее стало известно, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство с российского на азербайджанское сроком на пять лет и в дальнейшем будет представлять Азербайджан на международных соревнованиях.