Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Еще несколько лет назад, чтобы получить справку, оформить пособие или заменить документ, гражданину Азербайджана приходилось лично приходить в госорган, стоять в очереди и собирать бумаги. Сегодня многое из этого можно сделать за пару минут с телефона. Но у медали есть и обратная сторона: количество отдельных приложений для разных ведомств выросло настолько, что человек порой просто не знает, какое из них ему нужно - e-Sosial, e-Təbib, e-Polis, Mobil Notariat, Azərişıq и десятки других. Именно эту проблему сейчас решает Азербайджан, объединяя разрозненные цифровые сервисы в единую экосистему.

Ставка сделана на две платформы - mygov для граждан и mygov Biznes для предпринимателей. Идея простая. Вместо того чтобы держать на телефоне множество разных приложений, человек заходит в одно место и получает там все нужные услуги. Это не только удобнее, но и решает более серьезные задачи - сокращает прямой контакт между гражданами и чиновниками, делает процессы прозрачнее и повышает доверие людей к государственным сервисам.

Процесс интеграции идет поэтапно. Приложения e-Sosial, e-Təbib и e-Su уже полностью встроены в mygov. Значительная часть функций e-Polis, Mobil Notariat, Azərişıq, Reseptim, e-Səhiyyə, MigAz и ASAN Müraciət тоже доступна через единую платформу, а до конца года планируется завершить объединение всех оставшихся сервисов. По сути, речь идет о постепенном демонтаже старой модели, где каждое ведомство строило собственный цифровой остров, и переходе к единому цифровому пространству.

Отдельное и, пожалуй, самое интересное направление - переход от услуг "по заявлению" к услугам, которые предоставляются сами, без участия человека. Государство ставит цель довести долю таких проактивных услуг до половины от общего числа. Достигается это за счет того, что информационные системы разных ведомств начинают обмениваться данными между собой, а не хранить их изолированно, как раньше.

Здесь же действует принцип "Только один раз": если гражданин уже один раз предоставил документ или данные, второй раз их требовать не должны - система сама подтянет нужную информацию из другого ведомства. Практика уже есть. Пенсия по возрасту сегодня назначается автоматически, на основе данных из госсистем. Похожий механизм готовится и для единовременного пособия при рождении ребенка - как только факт рождения зарегистрирован, выплата должна назначаться сама, без участия родителей.

Планируются и другие удобства. Среди них автоматические уведомления о скором истечении срока действия удостоверения личности, паспорта или водительских прав, чтобы человек не узнавал о просрочке в последний момент. Даже вызов на медицинское освидетельствование в рамках мобилизационных мероприятий переводится в цифровой формат - уведомления будут приходить через государственные информационные системы, что делает процедуру быстрее и понятнее.

Если смотреть на конкретные результаты последних трех месяцев, картина получается достаточно наглядная. Через mygov теперь можно полностью, без визита в учреждение, подать заявление на замену водительского удостоверения - и в ближайших планах распространить этот же принцип на удостоверение личности и заграничный паспорт.

Заметный эффект дала цифровизация в сфере образования и социальной поддержки семей. Около 75 тысяч абитуриентов вузов смогли пройти регистрацию полностью онлайн, а порядка 225 тысяч родителей получили возможность записать детей в дошкольные учреждения через веб-версию mygov - без похода в детский сад. Расширился и список нотариальных услуг Министерства юстиции. Через платформу теперь можно оформить согласие на выезд несовершеннолетнего за границу и заверить перевод документов.

Результат такого расширения функционала виден в цифрах. За три месяца число пользователей mygov выросло с 2,7 до 3,5 миллиона человек - почти на 30%. Это заметно даже на фоне общей динамики последнего года. Если в начале 2025 года у платформы было около 2 миллионов пользователей, то уже к середине 2026-го их число выросло почти в два раза, а само число доступных на платформе цифровых услуг перевалило за 400. Людям действительно стало удобнее решать бытовые вопросы через приложение, чем стоять в очереди.

Следующий логический шаг после объединения сервисов - сделать так, чтобы государство могло предлагать услуги, подстроенные под конкретного человека, а не одинаковый набор для всех. Пока это затруднено тем, что сведения о гражданах хранятся в разных ведомствах в разных форматах, и свести их воедино непросто.

Для решения этой задачи начато создание централизованного государственного хранилища данных - Data Lake, которое должно обеспечить достоверность и актуальность информации о гражданах. В перспективе аналитика и инструменты искусственного интеллекта позволят заранее понимать, какая услуга человеку понадобится, и предлагать ее ему самому, а не ждать, пока он придет с заявлением. Это тот же принцип, что уже работает с назначением пенсии, только распространенный на гораздо более широкий круг ситуаций.

Отдельного внимания заслуживает и техническая сторона вопроса. По мере того как через единые платформы начинают проходить все более чувствительные данные - от медицинских карт до сведений о недвижимости, - растет и значимость кибербезопасности. Не случайно параллельно с расширением mygov в стране создали национальное агентство по кибербезопасности.

Логика "одна платформа вместо десятка контактов с ведомствами" применяется не только к гражданам, но и к бизнесу. Для предпринимателей создается платформа mygov Biznes, которая должна стать полноценным единым цифровым окном для взаимодействия с государством. Она уже прошла тестирование, и сейчас идет интеграция сервисов ряда государственных органов. Цель - чтобы предприниматель мог получить все нужные ему государственные услуги, не переключаясь между разными сайтами и приложениями разных министерств, а работая в одном пространстве, специально спроектированном под нужды бизнеса. С прозрачными процедурами, минимальными бюрократическими издержками и понятным интерфейсом.

Здесь просматривается тот же принцип "одного окна", что уже опробован для граждан, просто адаптированный под другую аудиторию - бизнес меньше интересуют пособия и справки, зато важны скорость регистрации, лицензирование, отчетность и понятная работа с проверяющими органами.

Если собрать все элементы вместе, видна вполне последовательная логика. Сначала - объединение разрозненных приложений в единые платформы для граждан и бизнеса. Затем - перевод оставшихся офлайн-услуг в цифровой формат и оптимизация процедур. Далее - переход от реактивной модели, когда человек сам инициирует получение услуги, к проактивной, где государство действует на опережение, опираясь на уже имеющиеся данные. И, наконец, использование накопленных данных и аналитики, чтобы предлагать людям персонализированные решения, а не одинаковый набор услуг для всех.

За всеми этими изменениями стоит не просто внедрение новых технологий, а смена самой модели взаимодействия государства с гражданами и бизнесом. Цифровая трансформация закреплена в национальной стратегии и плане действий на ближайшие годы, а ее реализацию координирует созданный при правительстве Совет по цифровому развитию. Это означает, что речь идет не об отдельных IT-проектах, а о долгосрочной реформе государственного управления.

Уже сегодня можно увидеть, как меняется сама логика предоставления государственных услуг. Если раньше человек был вынужден искать нужное ведомство, собирать документы и инициировать каждую процедуру самостоятельно, то теперь государство постепенно берет эти процессы на себя. Сначала - объединяя разрозненные сервисы в единую цифровую экосистему, затем - автоматизируя услуги, а в перспективе - предлагая их проактивно, еще до обращения гражданина. Именно в этом заключается главный смысл нынешней цифровой трансформации.