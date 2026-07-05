Живописная ферма в Таиланде

В сети распространилось впечатляющее видео, снятое в провинции Чианграй в Таиланде.

На кадрах запечатлена расположенная на горе Дой Чанг ферма Akha FarmVille, оформленная в альпийском стиле. Это популярное туристическое место, где посетители могут пообщаться с дружелюбными овцами породы корридейл на фоне живописных горных пейзажей.

Day.Az представляет вниманию читателей это видео: