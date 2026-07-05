https://news.day.az/world/1846072.html Живописная ферма в Таиланде - ВИДЕО В сети распространилось впечатляющее видео, снятое в провинции Чианграй в Таиланде. На кадрах запечатлена расположенная на горе Дой Чанг ферма Akha FarmVille, оформленная в альпийском стиле. Это популярное туристическое место, где посетители могут пообщаться с дружелюбными овцами породы корридейл на фоне живописных горных пейзажей.
Живописная ферма в Таиланде - ВИДЕО
В сети распространилось впечатляющее видео, снятое в провинции Чианграй в Таиланде.
На кадрах запечатлена расположенная на горе Дой Чанг ферма Akha FarmVille, оформленная в альпийском стиле. Это популярное туристическое место, где посетители могут пообщаться с дружелюбными овцами породы корридейл на фоне живописных горных пейзажей.
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