https://news.day.az/world/1846072.html

Живописная ферма в Таиланде - ВИДЕО

В сети распространилось впечатляющее видео, снятое в провинции Чианграй в Таиланде. На кадрах запечатлена расположенная на горе Дой Чанг ферма Akha FarmVille, оформленная в альпийском стиле. Это популярное туристическое место, где посетители могут пообщаться с дружелюбными овцами породы корридейл на фоне живописных горных пейзажей.