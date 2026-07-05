Шамахы примет международный шахматный фестиваль

Город Шамахы станет местом проведения очередного международного турнира в рамках проекта "Азербайджанский шахматный тур".

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат Азербайджана, международный шахматный фестиваль Shamakhi Open пройдет с 15 по 22 июля 2026 года.

Организаторами соревнований выступят Министерство молодежи и спорта Азербайджана, Федерация шахмат Азербайджана и Шахматный фонд Вугара Гашимова.

В программу фестиваля войдут турниры по классическим шахматам, рапиду и блицу, что позволит участникам побороться за награды сразу в нескольких дисциплинах.

Общий призовой фонд Shamakhi Open составит 23 300 манатов. Турнир станет очередным этапом "Азербайджанского шахматного тура", который объединяет крупнейшие международные соревнования по шахматам, проводимые в стране.