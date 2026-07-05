Азербайджанский дзюдоист завоевал серебро на Кубке Европы в Праге - ФОТО
Азербайджанский дзюдоист Абиль Юсубов успешно выступил на молодежном Кубке Европы, который проходит в столице Чехии Праге.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен, выступающий в весовой категории до 73 кг, в первый соревновательный день стал серебряным призером турнира.
На пути к финалу Юсубов одержал пять побед подряд, уверенно преодолев все стадии соревнований. Лишь в решающей схватке азербайджанский дзюдоист уступил представителю Италии Лучо Таволетте и завершил турнир с серебряной медалью.
Выступление сборной Азербайджана на Кубке Европы продолжится в заключительный день соревнований. На татами выйдут еще 15 представителей национальной команды, которые поборются за медали в своих весовых категориях.
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