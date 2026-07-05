Юрген Клопп возглавил сборную Германии
Немецкий специалист Юрген Клопп стал новым главным тренером сборной Германии.
Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны достигли соглашения, а 59-летний тренер возглавит бундестим. В настоящее время продолжается согласование деталей долгосрочного контракта, а также условий ухода Клоппа из системы компании Red Bull, где с 2025 года он занимает должность директора по международным связям. Его действующее соглашение с компанией рассчитано до конца 2029 года.
До перехода в Red Bull Клопп с 2015 по 2024 год работал главным тренером английского "Ливерпуля", с которым выиграл UEFA Champions League и Premier League.
Напомним, 3 июля Немецкий футбольный союз досрочно расторг контракт с Юлиан Нагельсман после неудачного выступления команды на чемпионате мира 2026 года. В тот же день было объявлено о намерении начать переговоры с Клоппом, которые, по данным Романо, завершились успешным соглашением.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре