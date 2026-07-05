В Турции вспыхнул лесной пожар

В турецкой провинции Балыкесир вспыхнул лесной пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hürriyet, возгорание произошло около 11:00 по местному времени в районе Кепсут на окраине лесного массива. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился в направлении квартала Сарыфакылар.

К тушению пожара привлечены наземные службы и авиация. Спасатели продолжают борьбу с огнем.