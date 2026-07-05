https://news.day.az/world/1846088.html В Турции вспыхнул лесной пожар В турецкой провинции Балыкесир вспыхнул лесной пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на Hürriyet, возгорание произошло около 11:00 по местному времени в районе Кепсут на окраине лесного массива. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился в направлении квартала Сарыфакылар. К тушению пожара привлечены наземные службы и авиация.
В Турции вспыхнул лесной пожар
В турецкой провинции Балыкесир вспыхнул лесной пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на Hürriyet, возгорание произошло около 11:00 по местному времени в районе Кепсут на окраине лесного массива. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился в направлении квартала Сарыфакылар.
К тушению пожара привлечены наземные службы и авиация. Спасатели продолжают борьбу с огнем.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре