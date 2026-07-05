Недельный обзор рынка драгметаллов в Азербайджане

Согласно итогам текущей недели, цена за одну тройскую унцию (31,1034768 грамма) золота в Азербайджане увеличилась на 216.257 маната, или на 3.1 процента.

Согласно расчетам Trend на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию золота по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась 66.4249 маната, или на 0.9 процента, составив 6886.4943 маната, передает Day.Az.

Цена одной тройской унции золота 22 июня 7107.2580 29 июня 6889.2160 23 июня 7001.5010 30 июня 6775.8090 24 июня 6908.1795 1 июля 6759.4465 25 июня 6794.7385 2 июля 6902.5270 26 июня - 3 июля 7105.4730 Средняя цена за неделю 6952.9192 Средняя цена за неделю 6886.4943

За неделю цена за одну тройскую унцию серебра в Азербайджане выросла 7.0916 маната, или на 7.2 процентов.

Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию серебра по сравнению с прошлой неделей снизилась на 4.22548 маната, или на 4 процента, составив 100.6515 маната.

Цена одной тройской унции серебра 22 июня 111.3220 29 июня 99.0046 23 июня 106.3733 30 июня 98.0169 24 июня 103.9159 1 июля 98.0346 25 июня 97.8968 2 июля 102.1053 26 июня - 3 июля 106.0962 Средняя цена за неделю 104.877 Средняя цена за неделю 100.6515

За неделю цена за одну тройскую унцию платины в Азербайджане выросла на 88.162 маната, или на 3.2 процента.

Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию платины по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 52.6201 маната, или на 1.9 процента, составив 2770.3455 маната.

Цена одной тройской унции платины 22 июня 2832.9140 29 июня 2731.8150 23 июня 2792.5475 30 июня 2669.9860 24 июня 2780.9620 1 июля 2621.9610 25 июня 2674.9585 2 июля 2744.8880 26 июня - 3 июля 2819.9770 Средняя цена за неделю 2770.3455 Средняя цена за неделю 2717.7254

За неделю цена за одну тройскую унцию палладия в Азербайджане выросла на 155.72 маната, или на 5.7 процента.

Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию палладия по сравнению с предыдущей неделей выросла на 2.4238 маната, или на 0.1 процента, составив 2089.5074 маната.

Цена одной тройской унции палладия 22 июня 2155.6425 29 июня 2060.9950 23 июня 2107.3965 30 июня 2076.4395 24 июня 2085.3730 1 июля 2041.4110 25 июня 1999.9225 2 июля 2089.9460 26 июня - 3 июля 2178.7455 Средняя цена за неделю 2087.0836 Средняя цена за неделю 2089.5074

Отметим, что в связи с Днем Вооруженных сил 26 июня в Азербайджане является нерабочим днем, поэтому показатели за эту дату не публиковались.