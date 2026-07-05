Недельный обзор рынка драгметаллов в Азербайджане

Согласно итогам текущей недели, цена за одну тройскую унцию (31,1034768 грамма) золота в Азербайджане увеличилась на 216.257 маната, или на 3.1 процента.

Согласно расчетам Trend на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию золота по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась 66.4249 маната, или на 0.9 процента, составив 6886.4943 маната, передает Day.Az.

Цена одной тройской унции золота

22 июня

7107.2580

29 июня

6889.2160

23 июня

7001.5010

30 июня

6775.8090

24 июня

6908.1795

1 июля

6759.4465

25 июня

6794.7385

2 июля

6902.5270

26 июня

-

3 июля

7105.4730

Средняя цена за неделю

6952.9192

Средняя цена за неделю

6886.4943

За неделю цена за одну тройскую унцию серебра в Азербайджане выросла 7.0916 маната, или на 7.2 процентов.

Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию серебра по сравнению с прошлой неделей снизилась на 4.22548 маната, или на 4 процента, составив 100.6515 маната.

Цена одной тройской унции серебра

22 июня

111.3220

29 июня

99.0046

23 июня

106.3733

30 июня

98.0169

24 июня

103.9159

1 июля

98.0346

25 июня

97.8968

2 июля

102.1053

26 июня

-

3 июля

106.0962

Средняя цена за неделю

104.877

Средняя цена за неделю

100.6515

За неделю цена за одну тройскую унцию платины в Азербайджане выросла на 88.162 маната, или на 3.2 процента.

Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию платины по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 52.6201 маната, или на 1.9 процента, составив 2770.3455 маната.

Цена одной тройской унции платины

22 июня

2832.9140

29 июня

2731.8150

23 июня

2792.5475

30 июня

2669.9860

24 июня

2780.9620

1 июля

2621.9610

25 июня

2674.9585

2 июля

2744.8880

26 июня

-

3 июля

2819.9770

Средняя цена за неделю

2770.3455

Средняя цена за неделю

2717.7254

За неделю цена за одну тройскую унцию палладия в Азербайджане выросла на 155.72 маната, или на 5.7 процента.

Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию палладия по сравнению с предыдущей неделей выросла на 2.4238 маната, или на 0.1 процента, составив 2089.5074 маната.

Цена одной тройской унции палладия

22 июня

2155.6425

29 июня

2060.9950

23 июня

2107.3965

30 июня

2076.4395

24 июня

2085.3730

1 июля

2041.4110

25 июня

1999.9225

2 июля

2089.9460

26 июня

-

3 июля

2178.7455

Средняя цена за неделю

2087.0836

Средняя цена за неделю

2089.5074

Отметим, что в связи с Днем Вооруженных сил 26 июня в Азербайджане является нерабочим днем, поэтому показатели за эту дату не публиковались.