Недельный обзор рынка драгметаллов в Азербайджане
Согласно итогам текущей недели, цена за одну тройскую унцию (31,1034768 грамма) золота в Азербайджане увеличилась на 216.257 маната, или на 3.1 процента.
Согласно расчетам Trend на основе данных Центрального банка Азербайджана (ЦБА), средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию золота по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась 66.4249 маната, или на 0.9 процента, составив 6886.4943 маната, передает Day.Az.
|
Цена одной тройской унции золота
|
22 июня
|
7107.2580
|
29 июня
|
6889.2160
|
23 июня
|
7001.5010
|
30 июня
|
6775.8090
|
24 июня
|
6908.1795
|
1 июля
|
6759.4465
|
25 июня
|
6794.7385
|
2 июля
|
6902.5270
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
7105.4730
|
Средняя цена за неделю
|
6952.9192
|
Средняя цена за неделю
|
6886.4943
За неделю цена за одну тройскую унцию серебра в Азербайджане выросла 7.0916 маната, или на 7.2 процентов.
Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию серебра по сравнению с прошлой неделей снизилась на 4.22548 маната, или на 4 процента, составив 100.6515 маната.
|
Цена одной тройской унции серебра
|
22 июня
|
111.3220
|
29 июня
|
99.0046
|
23 июня
|
106.3733
|
30 июня
|
98.0169
|
24 июня
|
103.9159
|
1 июля
|
98.0346
|
25 июня
|
97.8968
|
2 июля
|
102.1053
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
106.0962
|
Средняя цена за неделю
|
104.877
|
Средняя цена за неделю
|
100.6515
За неделю цена за одну тройскую унцию платины в Азербайджане выросла на 88.162 маната, или на 3.2 процента.
Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию платины по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 52.6201 маната, или на 1.9 процента, составив 2770.3455 маната.
|
Цена одной тройской унции платины
|
22 июня
|
2832.9140
|
29 июня
|
2731.8150
|
23 июня
|
2792.5475
|
30 июня
|
2669.9860
|
24 июня
|
2780.9620
|
1 июля
|
2621.9610
|
25 июня
|
2674.9585
|
2 июля
|
2744.8880
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
2819.9770
|
Средняя цена за неделю
|
2770.3455
|
Средняя цена за неделю
|
2717.7254
За неделю цена за одну тройскую унцию палладия в Азербайджане выросла на 155.72 маната, или на 5.7 процента.
Средняя еженедельная цена за одну тройскую унцию палладия по сравнению с предыдущей неделей выросла на 2.4238 маната, или на 0.1 процента, составив 2089.5074 маната.
|
Цена одной тройской унции палладия
|
22 июня
|
2155.6425
|
29 июня
|
2060.9950
|
23 июня
|
2107.3965
|
30 июня
|
2076.4395
|
24 июня
|
2085.3730
|
1 июля
|
2041.4110
|
25 июня
|
1999.9225
|
2 июля
|
2089.9460
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
2178.7455
|
Средняя цена за неделю
|
2087.0836
|
Средняя цена за неделю
|
2089.5074
Отметим, что в связи с Днем Вооруженных сил 26 июня в Азербайджане является нерабочим днем, поэтому показатели за эту дату не публиковались.
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