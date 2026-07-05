В Турции раскрыли повестку предстоящего саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 8 июля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Cumhuriyet, об этом сообщил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

По его словам, ключевыми темами встречи станут укрепление потенциала НАТО в сфере сдерживания и обороны, а также реализация решений об увеличении оборонных расходов стран-участниц.

Кроме того, лидеры обсудят актуальные угрозы, риски и вызовы для евроатлантического региона.

Саммит пройдет на уровне глав государств и правительств стран-членов НАТО. Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой примет участников форума на официальном приеме и ужине. Также турецкий лидер проведет ряд двусторонних встреч с руководителями иностранных делегаций.

Ожидается, что в саммите примут участие представители всех 32 государств - членов НАТО, а также председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.