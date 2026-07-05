Sony ограничила продажу дисководов для PS5

Sony ввела ограничение на покупку съемного дисковода для консолей PlayStation 5 Digital Edition и PS5 Pro. В официальном магазине PlayStation Direct теперь действует правило "один дисковод на один заказ", что компания объясняет высоким спросом на аксессуар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Videocardz.

Съемный дисковод стоимостью $79 позволяет владельцам PlayStation 5 запускать игры для PS5 и PS4 с Blu-ray-дисков, а также воспроизводить фильмы в форматах 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray и DVD.

Рост интереса к устройству последовал после заявления Sony о прекращении выпуска новых игр на физических носителях с января 2028 года. После этой даты новые релизы для PlayStation будут распространяться исключительно в цифровом формате через PlayStation Store и розничные магазины.

При этом компания уточнила, что ранее выпущенные игры на дисках сохранят полную поддержку. Владельцы PS5 Digital Edition и PS5 Pro смогут продолжить использовать физические копии игр, выпущенные до января 2028 года, при наличии съемного дисковода.

Решение вызвало негативную реакцию в игровом сообществе, что, вероятно, и стало одной из причин резкого роста спроса на аксессуар.