Азербайджанские спортсмены завоевали две медали на турнире по спортивному скалолазанию в Грузии - ФОТО
Азербайджанские спортсмены успешно выступили на международном турнире по спортивному скалолазанию Mikheil Khergiani Cup 2026, который прошел в Тбилиси.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, представители Федерации альпинизма Азербайджана завоевали две медали в дисциплине боулдеринг (вид скалолазания, представляющий собой серию коротких, но предельно сложных трасс на высоте до 3-5 метров - прим. ред.) - одну серебряную и одну бронзовую.
Серебряным призером соревнований среди женщин стала Лейла Ахмедова, а Назим Юсифзаде поднялся на третью ступень пьедестала в мужском турнире.
Азербайджанскую команду под руководством тренера Чингиза Тагизаде представляли четыре спортсмена - два мужчины и две женщины. Все члены сборной успешно преодолели квалификационный этап и вышли в финал.
В турнире приняли участие спортсмены из Азербайджана, Грузии, Турции, России, Украины и Армении.
Mikheil Khergiani Cup является одним из крупнейших международных турниров по спортивному скалолазанию в Грузии и проводится Федерацией альпинизма Грузии в дисциплине боулдеринг. Согласно регламенту соревнований, в финал выходят по восемь сильнейших спортсменов среди мужчин и женщин по итогам квалификации.
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