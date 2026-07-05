В Риме прошла масштабная полицейская операция

Власти Италии провели масштабную операцию по обеспечению безопасности в районе Колизея и Императорских форумов в Риме.

Как передает Day.Az со ссылкой на итальянские СМИ, об этом сообщило МВД страны.

Согласно информации, правоохранители проверили более 350 человек, в результате чего были арестованы 10 человек и еще девяти предъявлены обвинения по различным статьям, включая кражи, грабеж, хранение оружия и наркотиков, а также незаконную деятельность.