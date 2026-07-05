https://news.day.az/society/1846127.html В Шамкире столкнулись VAZ и Hyundai: есть погибший В Шамкирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, авария произошла на участке автодороги Баку - Газах, проходящем по территории района. Столкнулись легковые автомобили VAZ 2106 и Hyundai. В результате ДТП водитель автомобиля VAZ 2106 Э.
В Шамкире столкнулись VAZ и Hyundai: есть погибший
В Шамкирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, авария произошла на участке автодороги Баку - Газах, проходящем по территории района.
Столкнулись легковые автомобили VAZ 2106 и Hyundai.
В результате ДТП водитель автомобиля VAZ 2106 Э. Мамедов, 1962 года рождения, погиб на месте. Еще один человек получил травмы и был госпитализирован.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
По факту аварии проводится расследование.
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