В Шамкирском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, авария произошла на участке автодороги Баку - Газах, проходящем по территории района.

Столкнулись легковые автомобили VAZ 2106 и Hyundai.

В результате ДТП водитель автомобиля VAZ 2106 Э. Мамедов, 1962 года рождения, погиб на месте. Еще один человек получил травмы и был госпитализирован.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По факту аварии проводится расследование.