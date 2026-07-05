https://news.day.az/world/1846129.html Гидросамолет совершил аварийную посадку на реку в Нью-Йорке - ВИДЕО Гидросамолет с десятью людьми на борту совершил аварийную посадку на реку в Нью-Йорке. Как передает Day.Az со ссылкой на NY Post, все находившиеся на борту эвакуированы спасателями, по предварительным данным, никто не пострадал. Причины происшествия выясняются.
Гидросамолет совершил аварийную посадку на реку в Нью-Йорке - ВИДЕО
Гидросамолет с десятью людьми на борту совершил аварийную посадку на реку в Нью-Йорке.
Как передает Day.Az со ссылкой на NY Post, все находившиеся на борту эвакуированы спасателями, по предварительным данным, никто не пострадал.
Причины происшествия выясняются.
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