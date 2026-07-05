Гидросамолет совершил аварийную посадку на реку в Нью-Йорке

Гидросамолет с десятью людьми на борту совершил аварийную посадку на реку в Нью-Йорке.

Как передает Day.Az со ссылкой на NY Post, все находившиеся на борту эвакуированы спасателями, по предварительным данным, никто не пострадал.

Причины происшествия выясняются.