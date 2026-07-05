Хорошая новость для желающих получить водительские права

В Азербайджане увеличили срок действия медицинской справки, необходимой для получения водительского удостоверения. Теперь документ будет действовать не 30, а 60 дней.

Речь идет об одной из проблем, на которую долгое время жаловались граждане, желающие получить водительские права. Ранее медицинская справка была действительна всего 30 дней. Если кандидат не сдавал экзамен с первой попытки или должен был проходить следующий этап позже, ему приходилось заново проходить медицинское обследование, включая рентген и лабораторные анализы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Musavat.com, вопрос неоднократно поднимался в публикациях издания. В ответ на запрос редакции официальное разъяснение предоставило Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

В TƏBİB напомнили, что согласно инструкции, утвержденной решением Министерства внутренних дел Азербайджана от 4 августа 2012 года, для получения водительского удостоверения гражданин обязан представить медицинскую справку, подтверждающую его пригодность к управлению транспортным средством.

В ведомстве отметили, что законодательство напрямую не определяет срок действия такой справки. Поэтому ранее он был установлен на уровне 30 дней в целях обеспечения безопасности дорожного движения и защиты участников дорожного движения от возможных последствий ДТП.

Однако, учитывая многочисленные случаи, когда гражданам приходилось повторно проходить медицинские обследования из-за истечения срока действия документа, этот вопрос был пересмотрен.

В результате срок действия медицинской справки для получения водительских прав увеличен вдвое - с 30 до 60 дней. Ожидается, что это позволит сократить финансовые и временные затраты граждан при прохождении экзаменационных процедур.