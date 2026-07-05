ФИФА отложила дисквалификацию Балогуна

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) отложила одноматчевую дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна за удаление в матче 1/16 финала США - Босния и Герцеговина (2:0).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщает журналист Sky News Роб Харрис в своем аккаунте в социальной сети X.

Ранее в прессе появлялась информация, что за наступ на голеностоп боснийца Тарика Мухаремовича американского форварда могут дисквалифицировать на несколько матчей. Если решение ФИФА вступит в силу, Балогун сможет принять участие в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Бельгией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.