https://news.day.az/society/1846114.html

Какой будет температура воды на пляжах завтра? - ПРОГНОЗ

Обнародован прогноз погоды на завтра на пляжах Абшерона. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 6 июля на пляжах Абшерона будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды составит: - На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24°C.