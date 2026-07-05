https://news.day.az/society/1846114.html Какой будет температура воды на пляжах завтра? - ПРОГНОЗ Обнародован прогноз погоды на завтра на пляжах Абшерона. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 6 июля на пляжах Абшерона будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды составит: - На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24°C.
- На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24°C.
Какой будет температура воды на пляжах завтра? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на завтра на пляжах Абшерона.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 6 июля на пляжах Абшерона будет дуть северо-западный ветер.
Температура морской воды составит:
- На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24°C.
- На южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шых) - 24-25°C.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре