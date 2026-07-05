Какой будет температура воды на пляжах завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра на пляжах Абшерона.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, 6 июля на пляжах Абшерона будет дуть северо-западный ветер.

Температура морской воды составит:

- На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24°C.
- На южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шых) - 24-25°C. 

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az