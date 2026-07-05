https://news.day.az/society/1846124.html Цепная авария на аэропортовском шоссе - ВИДЕО На аэропортовском шоссе в Баку произошла цепная авария. Как передает Day.Az, столкнулись четыре автомобиля, из которых два Ford, один Changan и один Mercedes. В результате ДТП никто не пострадал.
Цепная авария на аэропортовском шоссе - ВИДЕО
На аэропортовском шоссе в Баку произошла цепная авария.
Как передает Day.Az, столкнулись четыре автомобиля, из которых два Ford, один Changan и один Mercedes.
В результате ДТП никто не пострадал.
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