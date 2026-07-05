Франция разрабатывает боевое подразделение с ИИ
Франция планирует к лету 2027 года представить первое боевое роботизированное подразделение в рамках проекта Pendragon.
Как передает Day.Az со ссылкой на Le Point, в состав подразделения войдут 10-15 наземных роботов и около 60 беспилотников. Проект рассматривается как новый этап роботизации современного поля боя.
По данным издания, в отличие от аналогичных разработок в других странах, управление французскими боевыми роботами будет осуществляться с использованием коллективного искусственного интеллекта. Координацию работы платформ обеспечит система C2 Pendragon.
Наземные роботы массой от двух до трех тонн представляют собой преимущественно колесные платформы с двигателями внутреннего сгорания, оснащенные пулеметами или боеприпасами. Стоимость создания одного такого подразделения планируется удержать на уровне около 10 млн евро.
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