В Британии на свалке нашли секретные документы Минобороны

Секретные документы Минобороны Британии были обнаружены на свалке неподалеку от крупнейшей военной базы британской армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на газету The Sun, документы случайно нашел прохожий на муниципальной свалке в английском графстве Северный Йоркшир.

В них содержались личные данные военнослужащих, информация о хранении оружия, графиках смены караула, нарушениях правил безопасности, а также протоколы действий в чрезвычайных ситуациях. Всего на этой базе размещены около 13 000 военнослужащих.

Королевская военная полиция проводит расследование в связи с инцидентом. Как заявил представитель британской армии, по предварительным данным, в потерянных документах не содержалась "секретная информация об оперативной обороне".