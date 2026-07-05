https://news.day.az/world/1846139.html КНДР испытала 12 крылатых ракет - ВИДЕО КНДР запустила 12 крылатых ракет, способных нести ядерный заряд. Как передает Day.Az, госинформагентство Северной Кореи опубликовало кадры испытаний нового эсминца, в ходе которых были выполнены пуски 12 дальнобойных крылатых ракет с потенциальной возможностью оснащения ядерными боеголовками. Представляем вашему вниманию данное видео:
КНДР испытала 12 крылатых ракет - ВИДЕО
КНДР запустила 12 крылатых ракет, способных нести ядерный заряд.
Как передает Day.Az, госинформагентство Северной Кореи опубликовало кадры испытаний нового эсминца, в ходе которых были выполнены пуски 12 дальнобойных крылатых ракет с потенциальной возможностью оснащения ядерными боеголовками.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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