КНДР испытала 12 крылатых ракет

КНДР запустила 12 крылатых ракет, способных нести ядерный заряд.

Как передает Day.Az, госинформагентство Северной Кореи опубликовало кадры испытаний нового эсминца, в ходе которых были выполнены пуски 12 дальнобойных крылатых ракет с потенциальной возможностью оснащения ядерными боеголовками.

Представляем вашему вниманию данное видео: