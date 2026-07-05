https://news.day.az/world/1846141.html Американец в 18-й раз выиграл конкурс по поеданию хот-догов - ВИДЕО На ежегодном конкурсе, прошедшем на Кони-Айленде в Нью-Йорке, 42-летний Джоуи "Челюсти" Честнат вновь подтвердил статус сильнейшего едока мира. Как передает Day.Az, за 10 минут он съел 66 хот-догов и завоевал свой 18-й "Горчичный пояс" - главный приз соревнований.
Американец в 18-й раз выиграл конкурс по поеданию хот-догов - ВИДЕО
На ежегодном конкурсе, прошедшем на Кони-Айленде в Нью-Йорке, 42-летний Джоуи "Челюсти" Честнат вновь подтвердил статус сильнейшего едока мира.
Как передает Day.Az, за 10 минут он съел 66 хот-догов и завоевал свой 18-й "Горчичный пояс" - главный приз соревнований.
Честнат остается абсолютным рекордсменом турнира - ему принадлежат все 11 лучших результатов в истории конкурса, включая мировой рекорд в 76 хот-догов за 10 минут, установленный в 2021 году.
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