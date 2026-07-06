Apple представит складной iPhone, но покупателям придется подождать

Apple, вероятно, представит свой первый складной смартфон одновременно с линейкой iPhone 18 Pro, однако его появление в продаже может быть отложено на несколько недель.

Как передает Day.Az, об этом сообщает MacRumors со ссылкой на известного аналитика Мин-Чи Куо.

По его информации, новая модель, которую неофициально называют iPhone Ultra, столкнулась с ограничениями на начальном этапе производства. В связи с этим компания может вновь воспользоваться схемой, примененной при выпуске iPhone X в 2017 году: сначала анонсировать устройство на сентябрьской презентации, а затем открыть предзаказы лишь спустя некоторое время.

Как ожидается, оформить предзаказ на складной iPhone можно будет не раньше четвертого квартала 2026 года, наиболее вероятно - в октябре.

По прогнозам Куо, стоимость новинки в США составит от 2299 до 2499 долларов. При этом интерес покупателей, как ожидается, окажется выше объемов первоначальных поставок. Из-за ограниченного количества устройств первые партии могут быстро закончиться, а сроки ожидания доставки увеличатся до четырех-шести недель и более.

Аналитик также предполагает, что в 2026 году партнеры Apple произведут около 7-8 млн складных iPhone. Для сравнения, суммарные поставки iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут достичь 20-22 млн устройств, что свидетельствует о сравнительно небольших объемах выпуска новой модели на старте продаж.