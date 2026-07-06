По автозаправочной станции SOCAR в украинской области нанесен дроновый удар

Вооруженные силы России нанесли удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по автозаправочной станции SOCAR в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, вечером 5 июля автозаправочная станция SOCAR, расположенная в Николаевской области, подверглась дроновой атаке. В результате атаки на автозаправочной станции произошел взрыв.

Компания SOCAR Energy Ukraine, подтвердив АЗЕРТАДЖ данную информацию, сообщила, что три ударных БПЛА типа "Шахед" нанесли удар по автозаправочной станции, расположенной в селе Нечаяное Николаевской области по адресу: улица Одесская, 2А. В результате удара повреждено административное здание станции.

По информации компании, благодаря принятию превентивных мер безопасности, строгому соблюдению инструкций по безопасности во время воздушной тревоги и наличию убежища удалось предотвратить более тяжелые последствия. Поскольку во время атаки все сотрудники находились в убежище, никто не пострадал.

Отметим, что в последние дни российская армия наносит массированные воздушные удары по автозаправочным станциям, расположенным в различных регионах Украины.

Напомним, что в результате взрывов, произошедших летом прошлого года в селе Березина Житомирской области Украины, двум автозаправочным станциям, принадлежащим азербайджанской компании SOCAR Energy Ukraine, также был нанесен серьезный ущерб.

Кроме того, в ночь на 8 августа вооруженные силы России атаковали беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед" нефтебазу SOCAR, расположенную в Одесской области Украины. В результате ударов БПЛА возник пожар, четыре человека получили тяжелые ранения.