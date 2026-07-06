В NASA рассказали, кто может первым вернуться на Луну

Между США и Китаем уже фактически развернулась новая космическая гонка, главным этапом которой станет возвращение человека на Луну.

Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью телеканалу CBS глава NASA Джаред Айзекман.

Он отметил, что китайская космическая программа развивается очень быстрыми темпами.

"Совершенно очевидно, что сейчас идет космическая гонка. Китай движется вперед с невероятной скоростью", - сказал он.

По словам главы NASA, главный вопрос заключается не в том, какая страна первой достигнет Луны, а в том, кто раньше сможет вновь высадить на ее поверхности своих астронавтов.

Айзекман выразил уверенность, что Китай в любом случае отправит своих тайконавтов на естественный спутник Земли. При этом, по его мнению, ключевая интрига заключается в том, успеют ли Соединенные Штаты вернуться на Луну раньше Пекина.