Сборную Кабо-Верде встретили как героев после дебюта на ЧМ

Тысячи болельщиков встретили игроков сборной Кабо‑Верде по футболу, которые вернулись домой после выступления на чемпионата мира‑2026.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, самолет с командой приземлился в аэропорту имени Нельсона Манделы в столице страны Прае в воскресенье.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как фанаты собрались в аэропорту и на прилегающей территории и размахивали флагами.