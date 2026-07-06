https://news.day.az/sport/1846143.html Сборную Кабо-Верде встретили как героев после дебюта на ЧМ - ВИДЕО Тысячи болельщиков встретили игроков сборной Кабо‑Верде по футболу, которые вернулись домой после выступления на чемпионата мира‑2026. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, самолет с командой приземлился в аэропорту имени Нельсона Манделы в столице страны Прае в воскресенье.
Сборную Кабо-Верде встретили как героев после дебюта на ЧМ - ВИДЕО
Тысячи болельщиков встретили игроков сборной Кабо‑Верде по футболу, которые вернулись домой после выступления на чемпионата мира‑2026.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, самолет с командой приземлился в аэропорту имени Нельсона Манделы в столице страны Прае в воскресенье.
На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как фанаты собрались в аэропорту и на прилегающей территории и размахивали флагами.
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