Visa ожидает широкого внедрения платежных технологий в Азербайджане

Visa ожидает более широкого внедрения новых платежных технологий в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend на полях информационной сессии в рамках Платежного форума Visa в Париже старший вице-президент, руководитель департамента решений для коммерческих платежей и денежных переводов в регионе Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) компании Visa Шахебаз Хан.

По его словам, Visa стремится переосмыслить и изменить подходы к тому, как компании принимают и осуществляют платежи.

"Когда мы думаем о том, как сделать этот процесс более инновационным, мы прежде всего ищем самый простой способ подключения пользователей к новым решениям. Мы стремимся сделать B2B-платежи такими же простыми и удобными, как потребительские. Потребители уже привыкли использовать смартфоны для цифровых платежей и мобильные банковские приложения. Особенно на таких рынках, как Азербайджан, пользователи также очень комфортно совершают переводы между физическими лицами (P2P), поскольку соответствующая инфраструктура хорошо развита. Мы хотим перенести этот привычный пользовательский опыт и в сферу B2B-платежей", - сказал он.

Шахебаз Хан отметил, что одним из ключевых инструментов в этом направлении является технология Tap to Phone, которая позволяет использовать обычный смартфон в качестве терминала для приема бесконтактных платежей.

"Раньше одной из главных проблем для малого бизнеса была необходимость приобретения POS-терминала. Теперь же достаточно обычного смартфона - продавцы могут принимать платежи непосредственно на своем устройстве", - подчеркнул представитель Visa.

По словам Шахебаза Хана, вместо того чтобы проходить длительную процедуру подключения через банк, предприниматели могут просто скачать приложение и зарегистрироваться в Visa Accept - платформе, которая позволяет принимать платежи как при личном контакте с клиентом, так и дистанционно, отправляя платежную ссылку для переводов между физическими лицами (P2P) или платежей от физического лица бизнесу (P2M).

"Для осуществления платежей мы предлагаем решения на базе наших коммерческих карт, которые помогают компаниям разделять потребительские и корпоративные платежи. Кроме того, они предоставляют расширенные данные о транзакциях, позволяя бизнесу эффективно отслеживать дебиторскую и кредиторскую задолженность и более качественно управлять денежными потоками. Также у нас есть сервис Visa Direct, который уже хорошо развит в Азербайджане и других странах СНГ. С его помощью компании могут осуществлять выплаты сотрудникам, подрядчикам или создателям цифрового контента напрямую на банковские счета, платежные карты или цифровые кошельки, которые широко используются на наших рынках. Visa Direct обеспечивает доступ к 12 миллиардам точек назначения платежей, что позволяет компаниям осуществлять B2B-переводы. Таким образом, мы охватываем обе стороны платежного процесса, значительно упрощая для бизнеса внедрение инновационных способов как приема, так и осуществления платежей", - отметил старший вице-президент Visa.

По словам Шахебаза Хана, в странах региона Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA) средние темпы роста использования технологии Tap to Phone составляют около 200%.

"На одних рынках рост происходит быстрее, поскольку технология была запущена раньше, тогда как другие начали ее внедрение позднее, и процесс распространения там идет несколько медленнее. Тем не менее, для нас обнадеживающим сигналом является то, что мы наблюдаем стремительный рост практически повсеместно. На некоторых рынках, где уровень проникновения цифровых платежей ранее был невысоким, динамика оказалась еще более впечатляющей. В Азербайджане цифровые платежи уже получили широкое распространение. Несмотря на это, когда мы выводим на рынок настолько важный и эффективный продукт и видим столь высокий уровень его внедрения, это является для нас очень позитивным сигналом.

Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы обучить и подключить как можно больше банков-эквайеров, чтобы они могли предлагать это решение своим клиентам и торгово-сервисным предприятиям. Мы очень тесно сотрудничаем с ними, чтобы все создаваемые нами технологические решения легко интегрировались в их системы. Мы предоставляем комплекты для разработки программного обеспечения (SDK) и интерфейсы прикладного программирования (API), которые позволяют максимально быстро интегрировать наши решения в их цифровые сервисы. Мы продолжаем тесно работать с нашими партнерами, чтобы обеспечить максимально широкое распространение этих продуктов", - добавил старший вице-президент Visa.

По мнению Шахебаза Хана, по мере того как искусственный интеллект снижает барьеры для открытия собственного бизнеса, значение цифровых платежей будет только возрастать.

"Сегодня все чаще говорят о том, что с появлением искусственного интеллекта открыть собственный бизнес можно, имея лишь ноутбук и доступ в интернет практически из любой точки мира. Для тех, кто запускает новые проекты - будь то создатели цифрового контента, подрядчики, специалисты в области ИИ или предприниматели, выстраивающие партнерские отношения, - цифровые платежи способны сыграть ключевую роль. Мы убеждены, что компании, внедряющие цифровые способы оплаты, получают больше клиентов и значительно расширяют свою клиентскую базу. Они перестают ограничиваться локальным рынком и получают возможность работать с клиентами по всему миру. Если сегодня начать собственный бизнес стало значительно проще, то и подключение платежных решений, необходимых для его развития, должно быть таким же простым. Именно на этом сосредоточены наши усилия - сделать подключение к цифровым платежам максимально удобным и понятным для пользователей.

Все решения, о которых я говорил ранее, включая недорогие инструменты для приема платежей Tap to Phone и Visa Accept, особенно актуальны для стран региона Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки. Как показывают статистические данные, около 90 миллионов представителей малого бизнеса и торговых предприятий в этом регионе по-прежнему не принимают цифровые платежи. Наши решения призваны сделать подключение к цифровым платежам максимально простым и удобным для них", - отметил старший вице-президент Visa.

По словам Шахебаза Хана, аналогичная положительная динамика наблюдается и в отношении сервиса Visa Direct.

"Страны СНГ являются одним из регионов, где внедрение этого решения идет особенно высокими темпами. На многих рынках мы обеспечиваем возможность осуществления внутренних переводов между физическими лицами (P2P), адаптированных к местным особенностям. Кроме того, мы разрабатываем решения с учетом специфики каждого рынка. Так, в Украине, Казахстане и Азербайджане мы внедрили сервис ускоренного возврата средств, который позволяет клиентам, совершившим платеж через инфраструктуру Visa Direct, практически мгновенно получать возврат средств непосредственно на банковскую карту. Это обеспечивает уникальный и максимально удобный пользовательский опыт. Выходя на новый рынок, мы прежде всего анализируем его потребности. Затем, используя такие платформы, как Visa Direct и Visa Accept, разрабатываем платежные решения, максимально соответствующие ожиданиям как потребителей, так и бизнеса.

На протяжении многих лет мы создавали глобальную сеть карточных платежей Visa. Сегодня мы вкладываем не меньше усилий в развитие максимально эффективной платформы для денежных переводов. Visa Direct обеспечивает доступ почти к 12,5 млрд точек назначения платежей, включая банковские счета, платежные карты и цифровые кошельки. Платформа поддерживает операции в 150 валютах на 195 рынках, что делает ее масштабируемым, безопасным и надежным решением, построенным на тех же принципах, что и глобальная платежная сеть Visa. С помощью Visa Direct физические лица и компании могут быстро, прозрачно и безопасно осуществлять международные переводы, получая тот уровень скорости, надежности и прозрачности, который ожидают от Visa. Независимо от того, является ли отправителем частное лицо или бизнес, Visa Direct позволяет оперативно и безопасно переводить средства клиентам, поставщикам и другим получателям", - пояснил старший вице-президент Visa.

Говоря о перспективах развития B2B-платежей в Азербайджане, Шахебаз Хан выразил уверенность, что возможности, которые предоставляет технология Tap to Phone, будут получать все более широкое распространение.

"Мы также ожидаем, что все больше торгово-сервисных предприятий будут подключаться к программе Visa Accept через свои банки-эмитенты. По мере того как такие решения, как прием платежей с помощью Tap to Phone и осуществление переводов через Visa Direct, становятся все более доступными, мы рассчитываем на их активное внедрение как со стороны бизнеса, так и со стороны потребителей. Эти технологии значительно упрощают для компаний как прием, так и осуществление цифровых платежей. Мы применяем передовые практики в области кибербезопасности и постоянно работаем над тем, чтобы наша платежная сеть оставалась устойчивой и защищенной. Мы инвестируем значительные средства, время и ресурсы в обеспечение ее безопасности. По мере более широкого распространения технологий искусственного интеллекта мы также используем ИИ для усиления защиты от потенциальных киберугроз. Для нас крайне важно, чтобы наша сеть оставалась безопасной и надежной, и мы продолжим активно инвестировать в это направление.

Мы и дальше будем сотрудничать с нашими партнерами по всему региону, внедряя новые технологические возможности. Наша задача - глубоко понимать особенности каждого локального рынка, адаптировать под них наши продукты и совместно с партнерами обеспечивать, чтобы эти решения максимально отвечали потребностям клиентов. По мере изменения потребностей рынка мы продолжим тесно взаимодействовать с партнерами, совершенствуя наши продукты и сохраняя их актуальность и эффективность", - заключил старший вице-президент Visa.