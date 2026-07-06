Азербайджанские гимнасты успешно выступили на турнирах в Португалии

4 и 5 июля в португальском городе Коимбра завершился финал Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

В финале соревнований по прыжкам на батуте представитель Азербайджана Максуд Махсудов, набрав 61,440 балла, занял седьмое место.

В мужской синхронной программе Максуд Махсудов и Гусейн Аббасов стали бронзовыми призерами.

В соревнованиях по тамблингу Михаил Малкин, набрав 32,300 балла, завоевал золотую медаль. Тофиг Алиев с результатом 29,300 балла занял третье место и стал обладателем бронзовой награды. Серебряную медаль завоевал представитель Португалии Васко Пезо.

В тот же день азербайджанские гимнасты успешно выступили и на международном турнире Coimbra GymFest.

В индивидуальной программе по прыжкам на батуте Максуд Махсудов завоевал золотую медаль, а Гусейн Аббасов - серебряную.

В командных соревнованиях по тамблингу золотые медали выиграли Алексей Караташов, Билал Гурбанов и Гусейн Асадуллаев.

В индивидуальной программе Билал Гурбанов стал обладателем золота, а Алексей Караташов завоевал бронзовую медаль. Кроме того, Санан Рзазаде выиграл золотую медаль, а Аснад Нифтиева и Хадиджа Мамедзаде завершили турнир с серебряными наградами.